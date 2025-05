Trotz Kritik: Prime bestellt zwei "Beast Games"-Staffeln

Amazon Prime Video hat die beliebte Show "Beast Games" um gleich zwei weitere Staffeln verlängert, das wurde jetzt bei Amazons Upfront-Präsentation bekannt gegeben. In der Serie, die vom Social-Media-Star MrBeast (27) mitentwickelt und moderiert wird, hatten in der ersten Staffel 1.000 Kandidaten die Chance auf 8,9 Millionen Euro – die höchste Summe, die je in einer Reality-Show vergeben wurde. Seit ihrem Debüt am 19. Dezember 2024 ist "Beast Games" die meistgesehene nicht-fiktionale Sendung auf Prime Video und knackte mit 50 Millionen Zuschauern sämtliche Rekorde.

Der große Erfolg der Show wird sowohl von Amazon als auch von den Machern euphorisch gefeiert. "MrBeast hat für unsere weltweiten Prime-Video-Kunden einen Meilenstein geschaffen und die größte Reality-Wettkampfserie aller Zeiten zum Leben erweckt", sagte Vernon Sanders, Chef von Amazon MGM Studios, gegenüber Deadline. Auch Jeff Housenbold, CEO von MrBeast Industries, zeigte sich begeistert: "Beast Games hat die Fans in aller Welt begeistert."

In der Vergangenheit hatten sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer Kritik an der Show geübt. So hatten mehrere Ex-Kandidaten in einer Sammelklage viel zu wenig Schlaf und Verpflegung sowie mangelnde medizinische Versorgung während der Dreharbeiten beklagt. Es kamen sogar Vorwürfe sexueller Belästigung auf. Trotz dieser Schlagzeilen ließ sich Jimmy Donaldson, wie MrBeast eigentlich heißt, davon nicht beirren und sprach immer wieder über die Leidenschaft und den Ehrgeiz, die in das Projekt fließen. MrBeast ist für seine spektakulären YouTube-Aktionen und mutigen Projekte berühmt, bei denen er nicht nur enorme Summen verschenkt, sondern auch immer wieder mit ungewöhnlichen Ideen überrascht.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige