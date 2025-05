Bianca Censori läuft halbnackt über einen spanischen Markt

Bianca Censori (30) und Kanye West (47) sorgten bei einem Marktbesuch in Santanyí, Mallorca, für Aufsehen – vor allem die Kleiderwahl der Architektin zog wieder einmal alle Blicke auf sich. Am vergangenen Samstag präsentierte sich die Designerin in einem gewagten Outfit: Sie trug ein schwarzes Fischnetzoberteil, das ihre Brustwarzen zeigte, kombiniert mit einem schwarzen Bikinihöschen und einer langen Schärpe aus Stoff. Kanye, der sich eher bedeckt hielt, hatte Jeans und einen Hoodie mit der Aufschrift "Army" gewählt. Begleitet wurden die beiden von Biancas Schwester Angelina, die sich in einem schlichten schwarzen Sommerkleid zeigte. Trotz auffälliger Sicherheitsvorkehrungen inklusive fünf Bodyguards fiel die provokante Kleiderwahl Biancas den anderen Marktbesuchern besonders ins Auge.

Für Bianca und Kanye ist derartiges öffentliches Interesse nichts Neues. Im Februar sorgte das Paar bei den Grammys für Schlagzeilen, als Bianca auf dem roten Teppich ihren Mantel ablegte und plötzlich vollkommen nackt für die Fotografen posierte. Doch nicht nur ihre modischen Eskapaden ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Auch das Eheleben des Paares lässt neugierige Fans aufhorchen. In den vergangenen Monaten kamen vermehrt Trennungsgerüchte auf. Doch die Therapie, der sich die zwei aktuell auf Mallorca unterziehen, soll ihre Beziehung laut Daily Mail gerettet haben.

Grund für die Therapie seien anhaltende Unstimmigkeiten. Während Bianca ihre Karriere als Model und Designerin vorantreiben möchte, soll Kanye dies blockieren. Quellen berichten, dass Bianca über die verpassten Möglichkeiten verärgert ist, da sie durch Werbedeals und andere Projekte Millionen verdienen könnte. Wie es scheint, verfolgt die 30-Jährige den Wunsch, beruflich unabhängig zu sein und aus Kanyes Schatten zu treten.

ActionPress / Backgrid Bianca Censori auf Mallorca im Mai 2025

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

