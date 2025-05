Trotz Trennung: Göktug Göker will für seinen Sohn da sein

Drama im Leben der Reality-TV-Stars Göktug Göker und Rebecca Ries: Die beiden haben sich überraschend nur einen Monat nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes getrennt. Laut Rebecca sei die Trennung von Gök ausgegangen und nicht einvernehmlich gewesen. Rebeccas neuester Instagram-Beitrag, ein Foto von ihr und Sohn Malik, macht deutlich, dass ihr Fokus nun offenbar komplett auf ihrem Baby liegt. Doch auch Gök sendet auf Instagram eine Botschaft. Auch er veröffentlicht ein Foto gemeinsam mit Baby Malik und stellt klar, dass er für seinen Sohnemann trotz Trennung da sein möchte.

"Seit du da bist, hat sich in meinem Leben vieles verändert", schreibt er zu dem Schnappschuss und betont, dass sein Sohn sein ganzer Stolz sei. Er verspricht, ein guter Vater zu bleiben, auch wenn es offenbar Hindernisse gibt. Mit den Worten "Auch wenn mir Steine in den Weg gelegt werden, ich werde sie tragen, weil ich dich liebe!", heizt er Spekulationen an, ob hier Spannungen zwischen ihm und Rebecca gemeint sein könnten. Sie reagierte darauf bislang nicht öffentlich.

Bis vor Kurzem galten Göktug und Rebecca als glückliches Reality-Couple. Die Geburt ihres Sohnes schien ein freudiges Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben zu sein. Nun stehen sie jedoch vor neuen Herausforderungen, nicht nur als getrenntes Paar, sondern auch als Eltern. Ob die beiden künftig harmonisch zusammenarbeiten können, um das Beste für ihren Sohn zu schaffen, wird wohl die Zeit zeigen.

Rebecca Ries' Baby

Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

