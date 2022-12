Stolze Summe! Das verdient Mariah Carey mit Weihnachts-Hit

Bei Mariah Carey (53) hört der Rubel nicht auf zu rollen! Die US-Amerikanerin gehört zweifellos zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Vor allem zur Weihnachtszeit laufen die Hits der Musikerin im Radio rauf unter runter. Ganz besonders populär ist ihr Song "All I Want For Christmas Is You". Jetzt wurde enthüllt, wie viel Geld Mariah mit dem Lied nach wie vor verdient!

"All I Want For Christmas Is You" wurde 1994 veröffentlicht und wird seitdem jedes Jahr zum absoluten Kassenschlager. Aktuell führt das Lied zum Beispiel wieder die Spitze der deutschen Charts an. Wie The Economist berechnete, soll der Hit jedes Jahr fast zwei Millionen Euro in die Kasse der 52-Jährigen spülen. Insgesamt soll Mariah mit dem Lied bisher rund 57 Millionen Euro verdient haben.

"All I Want For Christmas Is You" ist der erfolgreichste Weihnachtssong einer Künstlerin und eines der meistverkauften Lieder der Musikgeschichte. Doch im Interview mit W enthüllte Mariah, dass sie damals zunächst überhaupt nicht begeistert von der Idee gewesen sei, Weihnachtssongs zu veröffentlichen. "Ich stand noch ganz am Anfang meiner Karriere, ich dachte, das wäre noch zu früh für mich, sowas zu machen", erklärte die Musikerin.

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Juni 2022

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images Mariah Carey, Musikerin

Anzeige

Könnt ihr den Erfolg von "All I Want For Christmas Is You" nachvollziehen? Ja, das Lied ist großartig! Ich finde es furchtbar... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de