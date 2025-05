Aubrey O'Day wird doch nicht im P. Diddy-Prozess aussagen

Aubrey O'Day (41), bekannt aus der Girlgroup Danity Kane und einstiger Schützling von P. Diddy (55), hat nun klargestellt, dass sie im laufenden Prozess gegen den Rapper keine Aussage machen wird. Spekulationen, die ihren Besuch in Manhattan mit einer möglichen Zeugenaussage in Verbindung brachten, widerlegte die Sängerin im Podcast "Amy Robach und TJ Holmes präsentieren": "Nein, ich bin nicht hier, um im P. Diddy-Prozess auszusagen – soweit ich weiß", erklärte sie im Gespräch mit den Gastgebern. Dennoch bestätigte sie, dass das Heimatschutzministerium mit ihr Kontakt aufgenommen habe.

In den letzten Wochen gewann der Prozess gegen P. Diddy zunehmend mediale Aufmerksamkeit, da er mit schweren Vorwürfen wie Menschenhandel, Erpressung und Missbrauch konfrontiert wird. Prominente Zeugen wie Cassie (38), seine ehemalige Partnerin, schilderten unter Tränen Erlebnisse aus ihrer Beziehung zu dem Musiker. Auch Dawn Richard, ein weiteres ehemaliges Mitglied von Danity Kane, brachte laut Fox News belastende Aussagen vor Gericht vor. Trotz ihrer früheren Kritik an P. Diddy sei Aubrey aber weder von der Verteidigung noch der Anklage offiziell vorgeladen worden. Ihr Aufenthalt in New York, so erklärte sie, diene ausschließlich privaten und beruflichen Zwecken.

Schon seit Jahren äußert sich Aubrey kritisch zu ihrer Zeit mit P. Diddy, in der sie durch die MTV-Sendung "Making The Band" bekannt wurde. In Interviews sprach sie mehrfach von einem "toxischen Umfeld" und ihrer abrupten Entlassung aus der Band, die ihre Karriere massiv beeinflusst habe. Mit ihrem Engagement im Podcast-Projekt mit Amy Robach und TJ Holmes sieht die Sängerin endlich die Chance, ihre Sicht der Dinge öffentlich zu machen. "Ich hoffe aufrichtig, dass die Gerechtigkeit siegt und dass es innerhalb der Musikindustrie zu weiteren systemischen Veränderungen kommt, um alle Formen des Missbrauchs durch diejenigen in Machtpositionen zu verhindern.", kommentierte sie gegenüber People. Auch wenn Aubrey nicht vor Gericht aussagen wird, verfolgt sie den Prozess offenbar und ist bereit, ihre Erfahrungen und Meinung dazu zu äußern.

Getty Images Cassie Ventura, 2015

Getty Images Aubrey O'Day, 2016 bei einem Press Day

