Shane MacGowans Weihnachtslied erobert nach Tod die Charts

Shane MacGowan (65) bleibt unvergessen. Vergangene Woche wurden tragische Neuigkeiten bekannt: Der Musiker ist tot. Mit nur 65 Jahren starb der Sänger der Band The Pogues – er erlag einer Lungenentzündung. Der Musiker war unter anderem für seinen kultigen Weihnachtssong "Fairytale of New York" bekannt gewesen. Und dieser erfreut sich nach Shanes Tod nun großer Beliebtheit: Das Lied erobert die Charts!

In den vergangenen Jahren konnte das irische Weihnachtslied nie die Spitze der Charts erreichen. Nach Shanes Ableben sieht das aber anders aus – denn "Fairytale of New York" hat nun den ersten Platz der britischen iTunes-Charts inne, wie auf Apple Music zu sehen ist. Und auch bei Spotify sieht es gut für den Track aus: Dort schafft es das Lied am Sonntag auf den sechsten Platz.

Auf der Streamingplattform sind die oberen Plätze wie immer von den klassischen Weihnachtssongs belegt. Wham!s ewiger Hit "Last Christmas" führt das Ranking derzeit an, darauf folgen Mariah Careys (54) "All I Want for Christmas is You" und "Rockin Around the Christmas Tree" von Brenda Lee. Bis zum 16. Rang sind nur weihnachtliche Lieder zu finden.

Getty Images Die Band The Pogues

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

Getty Images George Michael und Andrew Ridgeley von Wham!

