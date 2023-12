"Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star Camden Toy ist gestorben

Es gibt traurige Neuigkeiten aus der Serienwelt. Camden Toy war während seiner Schauspielkarriere in vielen verschiedenen Film- und Serienproduktionen zu sehen. Oftmals trat er dabei jedoch stark geschminkt oder maskiert in Erscheinung. Besonders häufig schlüpfte er in die Rollen von Dämonen oder Monster. Unter anderem verkörperte er den Übervamp Turok-Han in der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen". Doch nun müssen seine Fans ganz stark sein: Camden ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Die erschütternden Nachrichten veröffentlichen seine Freunde nun auf Facebook. Dort gibt seine Lebensgefährtin Bethany Henderson zudem bekannt, dass der Serienstar in den letzten zwei Jahren gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte. Die Diagnose habe Camden jedoch nicht öffentlich machen wollen. "Sein Zustand hat sich in den vergangen zwei Monaten stark verschlechtert und in den vergangenen Tagen sogar enorm", erklärt sie.

Im Laufe seiner Karriere trat er zudem in über hundert Indie-Filmen und -Serien auf. 2009 wurde er für seinen Auftritt in dem Kurzfilm "Running Away with Blackie" mit einem Maverick Movie Award ausgezeichnet. Für seine Rolle in "The Bay" wurde er für den Indie Series Award nominiert.

Anzeige

Getty Images Camden Toy, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Camden Toy, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Camden Toy, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de