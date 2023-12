Sie erwartet Baby Nummer zwei: Sienna Miller bekommt ein...

Sienna Miller (41) lässt die Katze endlich aus dem Sack! Im August wurde bekannt, dass die Schauspielerin zum zweiten Mal Mama wird. Zusammen mit ihrem Partner Oli Green ist sie in freudiger Erwartung. Für das Paar ist es nämlich der erste gemeinsame Nachwuchs. Im November vermuteten Siennas Fans bereits, dass sie möglicherweise ein Mädchen bekommen könnte. Ist dem denn tatsächlich so?

Im Interview mit Vogue enthüllt die werdende Mama nun das Geschlecht ihres Babys: Sie erwartet ein Mädchen und könnte darüber kaum glücklicher sein! Aktuell ist sie in der 28. Woche und ihre zweite Schwangerschaft geht die Beauty ganz entspannt an. "Ich glaube, dass ich mir dieses Mal einfach weniger Druck mache", erklärt die 41-Jährige.

Nachdem bekannt wurde, dass Sienna wieder schwanger ist, setzte sie ihre anderen Umstände total stylish in Szene. Bei der Vogue World Show posierte sie in einem cremefarbenen Zweiteiler, in dem ihr Babybauch zum totalen Hingucker wurde. "Ich war nervös bei dem Gedanken daran, aber sobald ich es anhatte, kam mir alles andere langweilig vor", erklärte der Hollywoodstar zu ihrem gewagten Look.

Anzeige

Getty Images Oliver Green und Sienna Milller posieren

Anzeige

MEGA Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de