"Squid Game: The Challenge"-Sieger erhielt Geld noch nicht!

Hat Netflix mit der hohen Siegprämie etwa zu viel versprochen? In der Realityshow Squid Game: The Challenge kämpften insgesamt 456 Kandidaten in Anlehnung an die südkoreanische Serie Squid Game um ein Preisgeld in Höhe von sage und schreibe 4,23 Millionen Euro. Am Ende setzte sich ein Teilnehmer in mehreren Challenges gegen alle anderen durch. Doch dem Sieger wurde der Millionengewinn auch zehn Monate nach dem Dreh noch nicht überwiesen...

Achtung, Spoiler!

In der finalen Folge der Realityshow triumphierte Mai Whelan – in der Realityshow bekannt als Spieler 287 – über ihre Kontrahenten. Im Interview mit The Times berichtet sie jetzt jedoch, dass das versprochene Preisgeld bis heute nicht bei ihr ankam. "Ich fühle mich wie Tom Cruise in 'Jerry Maguire'. Gebt mir das Geld!", betont sie auf der "Squid Game: The Challenge"-Watchparty in New York City.

Ein paar neue Sachen hat sich Mai aber dennoch bereits gegönnt! Im Interview verrät sie, dass sie für das Event neue Designerklamotten geshoppt habe: Neben Pumps des Labels Jimmy Choo und einem Kleid von Ralph Lauren habe die 55-Jährige aber auch in einen neuen Haarschnitt investiert.

Anzeige

PETE DADDS/NETFLIX Die Aufseher in "Squid Game: The Challenge"

Anzeige

Netflix / Pete Dadds Mai Whelan mit ihrem "Squid Game: The Challenge"-Preisgeld

Anzeige

Getty Images Die "Squid Game: The Challenge"-Kandidatin Mai Whelan im Dezember 2023 in New York City

Getty Images Mai Whelan, "Squid Game: The Challenge"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de