Darum erhielt "Squid Game: The Challenge"-Sieger Geld nicht

Es gibt gute Gründe! In der Erfolgsserie Squid Game kämpfen die Kandidaten in verschiedenen Spielen um einen Haufen Geld – und ihr Leben: Denn nur ein Spieler bleibt am Ende übrig und darf den Gewinn einstreichen. In Anlehnung an den Serienerfolg kämpften 456 Kandidaten in der Realityshow Squid Game: The Challenge um ein Preisgeld in Höhe von 4,23 Millionen Euro. Das Finale ist bereits über die Bildschirme der Fans geflimmert – doch der Gewinner hat seine Belohnung noch immer nicht erhalten. Nun wird bekannt, warum die Siegprämie noch nicht ausgezahlt wurde!

Achtung, Spoiler!

Eine Quelle erklärt gegenüber TMZ, warum die Gewinnerin der Show, Mai Whelan, ihr Geld noch immer nicht erhalten hat. Laut dem Tippgeber habe sie ebenso wie alle anderen Teilnehmer einen Vertrag unterzeichnet, indem festgelegt wurde, dass der Jackpot erst 30 Tage nach der Ausstrahlung der finalen Folge ausgezahlt wird. Da die letzte Episode erst am 6. Dezember veröffentlicht worden ist, muss sich die Spielerin mit der Nummer 287 also noch bis zum 5. Januar 2024 gedulden, bis die Millionen auf ihrem Konto eintrudeln.

Erst vor wenigen Tagen verriet Mai im Interview mit The Times, dass sie ihre Prämie bisher noch nicht erhalten habe. "Ich fühle mich wie Tom Cruise (61) in 'Jerry Maguire'. Gebt mir das Geld!", forderte sie auf der "Squid Game: The Challenge"-Watchparty in New York City.

