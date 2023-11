Zu krank? Teilnehmer von "Squid Game"-Show wollen klagen!

Ihnen reicht es! 2021 ging die Netflix-Serie Squid Game steil durch die Decke. Vor wenigen Tagen ging dann die passende Spielshow "Squid Game: The Challenge" an den Start. Seither ist diese in den Top Ten des Streaming-Giganten zu sehen. Doch nach wenigen Tagen witterten die Zuschauer in der Reality-Gameshow bereits Manipulation. Zudem sollen die Bestimmungen vor Ort unmenschlich gewesen sein. Und das wollen die Kandidaten nicht so hinnehmen!

Laut The Sun wollen einige Teilnehmer Netflix wegen der schlechten Bedingungen am Set verklagen. Angeblich planen sie, "Schadensersatz für Verletzungen, die sie während der Dreharbeiten im Januar dieses Jahres erlitten haben", zu fordern. Daniel Slade, Vertreter der Kandidaten, erklärte im Interview, dass seine Mandanten wegen der schlimmen Set-Voraussetzungen unter anderem Nervenschäden erlitten hätten. Andere Teilnehmer zogen sich Bandscheibenvorfälle sowie Lungen- und Ohrenentzündungen zu. "Es wurde mit unserer Moral gespielt und das ist krank. Es ist absolut krank“, wurde einer der Spieler dazu zitiert.

Anfang des Jahres wurden erste Anschuldigungen laut. Diesbezüglich erklärte Netflix gegenüber Rolling Stone, dass in der Show alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden seien. Auch den Vorwurf der Manipulation hatten die Verantwortlichen dementiert und als "einfach unwahr" bezeichnet.

Anzeige

PETE DADDS/NETFLIX Szene aus "Squid Game: The Challenge"

Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Das Mutter-Sohn-Duo bei "Squid Game: The Challenge"

Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Der Geldpreis in "Squid Game: The Cahllenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de