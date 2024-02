"Squid Game: The Challenge"-Sieger erhielt endlich das Geld!

Das Warten hat ein Ende! Im vergangenen Jahr flimmerte "Squid Game: The Challenge" über zahlreiche TV-Bildschirme. Die insgesamt 456 Teilnehmer kämpften sich durch nervenaufreibende Challenges und wurden gnadenlos eliminiert. Mai Whelan setzte sich bis zum Ende gegen ihre Konkurrenz durch – sie gewann die Show und damit das Preisgeld in Höhe von 4,23 Millionen Euro. Nach mehreren Monaten soll Mai vor Kurzem ihren Gewinn erhalten haben!

Nun soll die Summe auf dem Konto der Siegerin sein, berichtet People. Einen Teil ihres erwarteten Gewinns gab die Spielerin mit der Nummer 287 allerdings schon vorher aus und investierte damit in einen frischen Look mit neuem Haarschnitt und Desingerklamotten – auf diesen Lifestyle muss die Einwanderungsrichterin in Zukunft wohl auch nicht mehr verzichten.

Das Format begeistert weltweit die Menschen und viele gönnen Mai ihren Reichtum. Auf ihrem Instagram-Account sind zahlreiche positive Kommentare zu finden. "Ich bin sehr glücklich, dass du das Squid-Spiel gewonnen hast", heißt es unter anderem. Ein anderer Nutzer meint: "Du hast so viel überwunden, um hierher zu kommen. Du hast intelligent gespielt, um dein Ziel zu erreichen. Danke, dass du eine Inspiration bist."

© 2023 Netflix, Inc. Die Kandidaten von "Squid Game: The Challenge"

Getty Images Mai Whelan, "Squid Game: The Challenge"-Kandidatin

© 2023 Netflix, Inc. Das Spiel "Rotes Licht, Grünes Licht" bei "Squid Game: The Challenge" 2023

