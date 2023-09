Trotz Kritik: "Squid Game"-Realityshow startet im November

Bald geht es los! Mit Squid Game hatte Netflix einen unerwarteten Megahit gelandet. Die Serie aus Südkorea erzählt die Geschichte des hoch verschuldeten Gi-Hun (Lee Jung-jae), der bei einer Spielshow versucht, einen hohen Geldbetrag zu gewinnen. Zusammen mit anderen finanziell ausgebrannten Kandidaten kämpft er bei Kinderspielen aber um Leben und Tod. Das Konzept war so erfolgreich, dass es nun sogar eine Realityshow gibt – und ein Trailer gewährt nun erste Einblicke.

Netflix veröffentlicht den ersten Trailer zu "Squid Game: The Challenge". Und die wird mindestens genauso spannend wie das Original – denn es geht um 4,2 Millionen Euro. Der Clip zeigt die ersten Kandidaten, die offenbar kaum glauben können, dass sie bei dem Spiel mitmachen dürfen. "Ihr konkurriert jetzt um den größten Geldgewinn in der Realityshow-Geschichte", verkündet eine Stimme verheißungsvoll. Und den Teilnehmern scheint bewusst zu sein, worum es geht: "Menschen haben schon Schlimmeres für weniger Geld getan." Los geht es am 22. November.

Dass es bei "Squid Game: The Challenge" wie in der Vorlage Tote geben wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Doch das Format sorgte vorab bereits für jede Menge Kritik. Mehrere Kandidaten berichteten von den schlechten Bedingungen bei den Dreharbeiten. "Etwas Grausameres und Gemeineres habe ich noch nie erlebt. Es war wie ein Pferderennen, und sie behandelten uns wie Pferde", ärgerte sich ein Spieler gegenüber The Rolling Stone.

PETE DADDS/NETFLIX Szene aus "Squid Game: The Challenge"

© 2023 Netflix, Inc. Die Kandidaten von "Squid Game: The Challenge"

© 2023 Netflix, Inc. Der Geldpreis in "Squid Game: The Cahllenge"

