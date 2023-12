Golden Bachelor Gerry und Theresa feiern Red-Carpet-Debüt

Gerry Turner und Theresa Nist machen kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Der US-Amerikaner begab sich als The Golden Bachelor auf der Suche nach der perfekten Partnerin – und hat sie gefunden. Im Finale ging er vor seiner Auserwählten Theresa sogar auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Die große TV-Hochzeit soll schon am 4. Januar stattfinden. Doch jetzt feiern Gerry und Theresa erst mal ihr Red-Carpet-Debüt!

Am Mittwoch war das Kuppelshow-Paar bei einem Golden-Bachelor-Event in New York City zu Gast – und zeigte sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Gerry wählte dafür einen navy-farbenen Anzug, wie Bilder zeigen, die People vorliegen. Theresa setzte hingegen auf ein beiges Kleid und einen knallroten Mantel. Außerdem präsentierte sie voller Stolz ihren funkelnden Verlobungsring.

Im Rahmen der Veranstaltung ließen der 72-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Partnerin ihre Zeit nach und während der TV-Show Revue passieren. "Ich wollte wirklich, dass Gerry die richtige Person findet, und ich wollte nur, dass ich es bin, wenn es richtig ist, dass ich es bin", stellte Theresa klar.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

