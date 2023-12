Golden Bachelor Gerry Turner ist verlobt und plant TV-Heirat

Sie wollen schon bald den nächsten Schritt wagen! In der Sendung "The Golden Bachelor" hatten sich Gerry Turner und Theresa Nist kennen und lieben gelernt. Im großen Staffelfinale verlobten sich das Paar schließlich miteinander. Mit der großen Traumhochzeit scheinen die beiden auch nicht mehr allzu lange warten zu wollen. Gerry und Theresa werden in wenigen Wochen live im Fernsehen heiraten!

Das verrät "The Golden Bachelor"-Moderator Jesse Palmer gegenüber Entertainment Tonight. Für die Feierlichkeiten haben sich die beiden einen besonderen Ort ausgesucht: Die Verlobten und ihre Gäste werden nach Italien reisen. Hier wollen die beiden auch ihre Flitterwochen verbringen. Am 4. Januar wird die Hochzeit live im amerikanischen Fernsehen übertragen.

Für Gerry wird es nicht die erste Hochzeit sein. Im Jahr 1974 hatte er zum ersten Mal den Bund fürs Leben geschlossen. Seine Ehefrau Toni starb jedoch im November 2017 an einer Infektion. "Nachdem Toni gestorben war, gab es viele, viele dunkle Tage!", erzählte er in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Anzeige

ABC/Craig Sjodin Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen 2023

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

Anzeige

ABC/Ricky Middlesworth Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de