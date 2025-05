Will Gerry Turner seine neue Freundin Lana bald heiraten?

Gerry Turner, bekannt als Reality-TV-Star durch seine Teilnahme an The Golden Bachelor, sorgt erneut für Schlagzeilen: Ein Jahr nach der Scheidung von Theresa Nist (71), mit der er in der TV-Show eine Blitzhochzeit und eine ebenso rasche Trennung durchlebte, ist Gerry wieder verliebt. Seit März ist der 73-Jährige mit Lana zusammen, einer pensionierten Lehrerin aus Indiana, die – wie er selbst – bereits zweimal verheiratet war. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet Gerry, dass eine Hochzeit zwar nicht konkret geplant sei, aber auch nicht ausgeschlossen werde. Die Beziehung sei noch frisch, daher seien "ernsthafte Diskussionen" über die Ehe noch Zukunftsmusik, dennoch wünschten sich beide eine "langfristige, verbindliche Partnerschaft".

Bereits nach kurzer Zeit haben Gerry und Lana wichtige Schritte in Richtung Patchwork-Familie gemeistert: Lana lernte beide Töchter Gerrys, Angie und Jenny, sowie deren Familien bei Familientreffen in entspannter Runde kennen. Im Gegenzug stellte Gerry sich auch Lanas Kindern vor, und selbst Lanas Eltern wurden beim gemeinsamen Abendessen getroffen. "Ich war ein bisschen nervös", gibt Gerry zu, doch die Familie zeigte sich herzlich und unkompliziert. Gemeinsam gehen Gerry und seine neue Partnerin auf Reisen – diesen Sommer steht ein Trip nach London und Paris an. Wochenendtrips und spontanes "Fantasy House Shopping" sind für beide dank Ruhestand jederzeit möglich.

Gerry, der den plötzlichen Tod seiner ersten Frau Toni 2017 verkraften musste und erst im vergangenen Jahr eine Krebsdiagnose erhielt, hat durch seine TV-Erfahrungen viel über Liebe und Beziehungen gelernt. Geduld, ehrliche Fragen und übereinstimmende Taten sind Werte, auf die er heute besonders achtet. Lana beeindruckte ihn gleich von Beginn an: Zum ersten Date brachte sie eine Widmung im Rahmen mit den Worten "Du verpasst 100% der Chancen, die du nicht nutzt." und ein Beileidskärtchen zum Tod von Gerrys Vater mit. Besonders bewegte ihn, wie offen und informiert Lana mit seiner Erkrankung umgeht – das zeige für ihn echtes Interesse und Hingabe, noch bevor sie sich persönlich richtig kannten. Gerry selbst sieht diese neue Liebe als Beweis dafür, dass man auch nach Rückschlägen Grund zum Optimismus haben kann.

Instagram / goldengerryturner "Golden Bachelor"-Star Gerry Turner und seine Lana, 2025

Getty Images Gerry Turner bei den CMA Awards 2023

