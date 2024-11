Theresa Nist gibt mehr über Trennung von Gerry Turner preis

Theresa Nist hat in einem bewegenden Interview die wahren Hintergründe ihrer raschen Scheidung von Gerry Turner offenbart. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich in der ersten Staffel von The Golden Bachelor kennenlernten und verliebten, gaben sich im Januar vor laufenden Kameras das Jawort. Doch bereits drei Monate später verkündeten sie ihre Trennung und ließen sich zügig scheiden. Obwohl anfänglich die räumliche Distanz als Hauptgrund für das Scheitern der Ehe angegeben wurde, gibt Theresa nun zu, dass es nicht nur das war: "Man kann niemanden in vier Wochen wirklich kennenlernen", sagte sie kürzlich im "Almost Famous"-Podcast.

Trotzdem war auch die geografische Herausforderung ein Problem. Ursprünglich hatten sie und Gerry geplant, gemeinsam in Charleston, South Carolina, ein neues Zuhause zu finden, aber letztendlich kam es nicht dazu. Stattdessen schlug Gerry vor, abwechselnd in Indiana und New Jersey zu leben, was bei Theresa auf Unverständnis stieß. Abseits der Kamera zeigte sich auch, dass das Paar unterschiedliche Ansichten und Lebensziele hatte. Auf einer Autofahrt bemerkte Theresa beispielsweise die leer stehenden Flächen in Indiana und sagte scherzhaft, dort könnten Stadthäuser gebaut werden. Gerry, der die ländliche Umgebung schätzt, reagierte negativ darauf.

Zusätzlich war wohl das Tempo ihrer Beziehung ein weiteres Problem. Theresa erzählt, dass ABC, der Sender von "The Golden Bachelor", ihnen nur eine kurze Bedenkzeit gegeben hatte, um sich für oder gegen die Hochzeit im Fernsehen zu entscheiden. Der Druck, die perfekte Liebesgeschichte zu liefern, war also groß. Trotz der gescheiterten Ehe hat Theresa klargestellt, dass die Erfahrung bei "The Golden Bachelor" zu den unerwartetsten in ihrem Leben zählte. Sie betonte außerdem, welche wichtige Rolle die Liebe und Familie in ihrem Leben spielen. Nun sucht sie weiter nach einer Partnerschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner

Anzeige Anzeige

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

Anzeige Anzeige