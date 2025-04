US-Golden-Bachelor Gerry Turner ist wieder in festen Händen

Gerry Turner deutete bereits vergangene Woche an, nach seinem Ehe-Aus mit Theresa Nist (71) wieder frisch verliebt zu sein. Gegenüber TMZ verrät der US-amerikanische Golden Bachelor nun auch, in wen: Die Glückliche an seiner Seite ist eine Frau namens Lana, die er durch Facebook kennengelernt hat. Seine neue Partnerin kontaktierte ihn über die Plattform, er ignorierte jedoch die erste Nachricht – mit der zweiten konnte sie ihn aber überzeugen. In dieser stand, dass sie aus einem Ort in seiner Nähe stammt, was den zweifachen Vater dazu bewegte, sich mit ihr zu verabreden.

Bei ihrem ersten Treffen sei der Funke dann sofort übergesprungen: Wie Gerry offenbart, sind sie seitdem unzertrennlich und haben bereits die Familie und Freunde des jeweils anderen kennengelernt. Darüber hinaus sei Lana eine pensionierte Lehrerin, ehemalige Mitinhaberin einer Videoproduktionsfirma, Mitte 50 und sehr familienorientiert. Am wichtigsten ist aber: Sie gewann das Herz des US-Rosenkavaliers – und überzeugte ihn davon, dass Liebe auf den ersten Blick tatsächlich existiert.

Für den 71-Jährigen ist dies eine weitere Chance auf sein Liebesglück, nachdem seine Ehe mit Theresa, die er bei "The Golden Bachelor" kennengelernt hatte, im vergangenen Jahr nach nur drei Monaten scheiterte. Wie er vor wenigen Monaten publik machte, führte eine schockierende Diagnose zu dem Ehe-Aus der zwei Reality-TV-Darsteller. "Als Theresa und ich uns sehr bemühten, unseren Lebensstil zu finden und herauszufinden, wo wir leben und wie wir unser Leben gestalten wollten, wurde bei mir leider Krebs diagnostiziert", enthüllte er gegenüber People.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

