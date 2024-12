Krebsdiagnose war Gerrys Grund für Ehe-Aus mit Theresa Nist

Gerry Turner und Theresa Nist, die sich in der ersten Staffel der US-amerikanischen TV-Show The Golden Bachelor kennen und lieben gelernt hatten, gaben im April dieses Jahres ihr Ehe-Aus bekannt. Nachdem sich der Realitystar bezüglich der Trennung lange bedeckt gehalten hatte, spricht er in einem Interview mit People jetzt offen über die Gründe – und macht dabei eine weitere, schockierende Offenbarung. "Als Theresa und ich uns sehr bemühten, unseren Lebensstil zu finden und herauszufinden, wo wir leben und wie wir unser Leben gestalten wollten, wurde bei mir leider Krebs diagnostiziert", enthüllt Gerry. Bei einer Untersuchung sei bei dem zweifachen Vater ein langsam wachsender Knochenmarkkrebs, bekannt als Waldenströms Makroglobulinämie, festgestellt worden – für diesen gebe es keine Heilung.

Wie der 72-Jährige weiter ausführt, habe die Diagnose einiges in ihm bewegt und dafür gesorgt, dass er seine Prioritäten überdenkt. "Ich wollte, dass mein Leben so normal wie möglich weitergeht, und das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass 'so normal wie möglich' bedeutet, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen beiden Töchtern, meinen beiden Schwiegersöhnen und meinen Enkelinnen", erklärt Gerry. Er ergänzt: "Die Wichtigkeit, den Weg mit Theresa zu finden, war immer noch vorhanden, aber sie wurde weniger zur Priorität." Daher sei die Entscheidung gefallen, sich zu trennen. "Ich hoffe, dass die Leute nun im Nachhinein verstehen, dass dies einen großen Einfluss auf meine Entscheidungen hatte und ich denke, wahrscheinlich auch auf die von Theresa", schließt Gerry ab.

Die Liebe von Theresa und Gerry schien zunächst perfekt: Sie verlobten sich im Finale von "The Golden Bachelor" und heirateten Anfang des Jahres während einer romantischen Zeremonie. Die Trennung der 71-Jährigen und des einstigen Rosenkavaliers nur drei Monate später schockierte daher viele. Wie Theresa kürzlich im Podcast "Almost Famous" verriet, war aber nicht alles so rosig, wie es schien. "Man kann niemanden in vier Wochen wirklich kennenlernen", betonte sie und fügte hinzu, dass neben der räumlichen Distanz auch unterschiedliche Ansichten und Lebensziele eine Herausforderung für das frühere Paar darstellten.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner im Juli 2024

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner im Januar 2024

