Tori Spelling besorgt: Ihr Sohn muss am Fuß operiert werden

Das Wohl ihrer Kinder steht für Tori Spelling (50) an erster Stelle. Die Blondine ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch mit Leib und Seele Mutter. Mit ihrem Ex Dean McDermott (57) hat die Beverly Hills, 90210-Darstellerin fünf Kinder. Auch nach der Trennung ist für das einstige Paar der Nachwuchs die oberste Priorität. Wie sie jetzt verrät, muss sich ihr Sohn einer OP unterziehen, was Tori in Sorge versetzt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 50-Jährige einen Schnappschuss von Liam, der sich im Krankenhaus befindet. "Mein erstes Baby wartet auf eine Fußoperation... Ich bin mir nicht sicher, wer nervöser ist, er oder Mama", lässt Tori ihre Follower an ihren Gefühlen teilhaben. Um welche Verletzung es sich handelt, lässt der Serienstar unbeantwortet. Zum Schluss wendet sich Tori an ihren Sohn: "Ich bin stolz auf deine Tapferkeit, Liam und danach kann es nur noch besser werden."

Noch vor wenigen Tagen war Tori mit ihrer Rasselbande auf dem roten Teppich zu sehen. Die US-Amerikanerin und ihre Kinder besuchten den iHeartRadio Jingle Ball und posierten gut gelaunt für die Fotografen. Damit beweist Tori einmal mehr, wie wichtig es ihr ist, die Zeit mit ihren Töchtern und Söhnen zu verbringen.

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrer Tochter Stella und ihrem Sohn Liam, Oktober 2023

Getty Images Tori Spelling mit ihrer Familie im Januar 2023

Getty Images Tori Spelling und ihre Kinder beim iHeartRadio Jingle Ball, 2023

