Nach Deans Knutsch-Pics: Tori Spelling schließt mit Ehe ab

Tori Spelling (50) scheint die Trennung hinter sich zu lassen! Etwa 18 Jahre war die Beverly Hills, 90210-Darstellerin mit Dean McDermott (56) verheiratet gewesen. Gemeinsam hatten die beiden fünf Kinder bekommen. Doch in den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Tori und Dean in einer Krise stecken – und tatsächlich: Im Juni gaben sie ihre Trennung bekannt. Dean knutscht bereits mit einer fremden Frau rum. Aber auch Tori scheint allmählich über das Ehe-Aus hinwegzukommen...

Das will zumindest ein Insider wissen. "Dean, der mit einer neuen Frau ausgeht, nachdem er lange nicht mehr gesehen wurde, ist Tori gegenüber respektlos", wettert die Quelle gegenüber US Weekly. So scheint die 50-Jährige nun ebenfalls bereit zu sein, ihre Ehe hinter sich zu lassen: "Sie ist darüber hinweg. Tori konzentriert sich auf sich selbst und ihr persönliches Wohlbefinden mit den Kindern. Sie will das Kapitel mit Dean abschließen."

Ebenso verrät die Quelle, dass sich Dean in den vergangenen Wochen "nicht mehr so aktiv um die Familie gekümmert" hat. Umso mehr sorgt sich nun Tori um ihre Liebsten. "[Tori] ist sehr beschützend gegenüber ihren Kindern. Sie haben sich Tori angenähert und sie hat die Kontrolle übernommen, um sicherzustellen, dass sie glücklich und gesund sind", erklärt die Quelle und fügt dem hinzu: "Und sie tut ihr Bestes, um für ihre Kinder zu sorgen."

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

