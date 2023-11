So hält Micaela Schäfer die Liebe zu ihrem Adriano frisch!

Wie schaffen es Micaela Schäfer (40) und Adriano Hess, dass es in ihrer Beziehung nicht langweilig wird? Das Erotikmodel und der Restaurantbesitzer gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile kann sich Micaela auch eine Hochzeit mit ihm vorstellen. Ihren Antrag wünscht sie sich ganz simpel und überhaupt nicht pompös. Doch was hält Micaela und Adrianos Beziehung am Prickeln?

"Wir sehen uns selten. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil", erklärt die 40-Jährige gegenüber Promiflash während der B:Real-Dreharbeiten. Sie arbeiten in unterschiedlichen Branchen und jeder mache sein eigenes Ding. Zudem hätten sie zwei getrennte Schlafzimmer und zwei getrennte Bäder. "Ich glaube, dass das auch so ein kleines Geheimnis ist, dass man halt nicht aufeinander hockt und dem anderen natürlich auch die Freiheiten lässt – ganz, ganz wichtig – und nicht eifersüchtig ist", fügt Micaela hinzu. Denn Letzteres sei tödlich für eine Beziehung.

Auch im Bett laufe es bei der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und dem Gastronomen noch gut. "Wenn man sich nicht oft sieht, dann kommt keine Routine rein und ich denke mir halt immer was aus", plauderte Micaela im Promiflash-Interview bei der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights aus.

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer im November 2023

