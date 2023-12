60. Geburtstag: Plant Brad Pitt bodenständigen Campingtrip?

In wenigen Stunden ist es so weit – Brad Pitt (59) feiert morgen seinen 60. Geburtstag. Ende November berichtete ein Insider bereits, dass der Hollywoodstar diesen besonderen Tag mit seiner Freundin Ines De Ramon verbringen wird. Die Schmuckdesignerin hat nur einen Tag vor ihrem Partner, also heute, Geburtstag und wird 31 Jahre alt. Doch was hat das Liebespaar für den Ehrentag von Brad geplant? Etwa einen bodenständigen Campingtrip?

In diesem Jahr möchte der Bullet Train-Star seinen Geburtstag wohl mit einer entspannten Reise durch die amerikanische Landschaft zelebrieren. Laut Bild habe man vor seinem Studio in Los Angeles einen voll beladenen Campingwagen gesehen, mit dem er und Ines in die Natur fahren wollen. Auch seinen letzten Geburtstag hat der Schauspieler bereits mit der Ex-Frau von Paul Wesley (41) verbracht.

Im Leben von Brad soll die brünette Beauty eine wahre Bereicherung sein. Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, dass Ines für die Seele des Familienvaters großartig sei. "Ines hat ihm viel Hoffnung gegeben. Sie hat einen guten Einfluss auf sein Leben", verrät die Quelle.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Anzeige

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de