Mit seiner neuen Freundin! Brad Pitt plant Geburtstagsparty

Sie haben gemeinsame Pläne! Brad Pitt (59) ist seit rund einem Jahr mit der Schmuckdesignerin Ines De Ramon liiert. Der "World War Z"-Darsteller und die brünette Beauty lernten sich angeblich über gemeinsame Freunde kennen und lieben – für den Schauspieler soll es die erste richtige Beziehung seit seiner Trennung von Ex-Frau Angelina Jolie (48) sein. Nun plant das Paar angeblich gemeinsame Feierlichkeiten!

Bei Brad Pitt steht demnächst ein großer Tag an: Der Hollywoodstar wird am 18. Dezember 60 Jahre alt! Seine Freundin hat nur einen Tag vor ihm Geburtstag! Wie ein Insider gegenüber DailyMail ausplauderte, möchten die Turteltauben ein großes Fest veranstalten: "Eine gemeinsame Geburtstags-, Weihnachts- und Neujahrsfeier ist in Planung." Die Feier soll aber nicht vor dem Traualtar enden. "Brad ist glücklich und verliebt in seine Freundin Ines, aber Anzeichen für eine Verlobung oder eine Heirat […] sind in der nahen Zukunft nicht zu erwarten", verrät die geheime Quelle.

Erst kürzlich absolvierte das junge Glück einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt: Sie besuchten eine Filmgala in Los Angeles. "Sie waren superliebevoll. Sie lachten und scherzten mit allen, die um sie herum waren. Es schien ihnen gut zu gehen", verriet ein Informant gegenüber People.

Getty Images Brad Pitt im Dezember 2022

ActionPress Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

