Kitschig? Sarah Engels teilt Liebeserklärung an ihren Julian

Da haben sich zwei gefunden! Sarah (31) und Julian Engels (30) wagten 2021 den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und feierten ihre Traumhochzeit. Im selben Jahr sorgte das gemeinsame Töchterchen Solea für ein weiteres Highlight der Turteltauben. Im Netz lassen die DSDS-Berühmtheit und der Ex-Profi-Fußballer die Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. Nun postet Sarah eine rührende Hommage an ihren Ehemann Julian!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Sängerin romantische Worte. "Irgendwo gibt es diesen jemand", beginnt sie den liebevollen Text. "Jemand, der an dich denkt und dich spürt. Jemand, der dich versteht, auch wenn du es nicht erklären kannst", fährt die Mutter fort. Nach dem letzten Satz der Liebeserklärung markiert sie ihren Julian und fügt hinzu "Mein jemand bist du!"

Um die großen Gefühle für den Vater ihres Kindes macht die 31-Jährige schon lange kein Geheimnis mehr. "Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr", schwärmte sie bereits vor einigen Wochen auf Social Media.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Dezember 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2022 auf Teneriffa

