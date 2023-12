Sohn trifft Eva Benetatous Neuen: Ex Chris findet es zu früh

Das kann Chris Broy (34) nicht unterstützen! Zusammen mit Eva Benetatou (31) hat er einen gemeinsamen Sohn namens George – die Realitystars sind aber bereits seit der Schwangerschaft getrennt. Jetzt ist die Influencerin seit Kurzem frisch verliebt – und hat ihrem Sohn Dennis Kessmeyer auch schon vorgestellt. Ihr Ex freut sich zwar für Eva – aber dass George ihren Neuen schon kennt, findet Chris nicht okay!

"Leider hab ich nur zufällig erfahren, dass mein Sohn schon Kontakt mit dem neuen Freund von Eva hat", klagt er im Promiflash-Interview. Chris sei zwar bewusst gewesen, dass es irgendwann einen neuen Mann in Evas und damit auch Georges Leben geben werde – aber dass der Kontakt so früh zustande gekommen ist, finde er nicht in Ordnung. "Man sollte sich immer sicher sein, wen und was man an sein Kind lässt. Und nach so einer kurzen Zeit kann man es einfach nicht sein, das kann mit keiner erzählen", macht er deutlich.

Dennoch sei Chris' Verhältnis zu Eva weiterhin recht normal. "Ich denke, Eva und ich haben an sich ein gutes Mama-Papa-Verhältnis. Auch wenn es vielleicht schöner wäre, hier und da einen besseren Austausch zu haben", erklärt er gegenüber Promiflash. Beide würden nur das Beste für ihren Sohn wollen.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

