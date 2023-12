Die "Fifth Harmony"-Bekanntheit Ally Brooke hat sich verlobt

Bei Ally Brooke (30) und Will Bracey läuten schon bald die Hochzeitsglocken! Seit rund acht Jahren gehen die einstige Fifth Harmony-Sängerin und der Musikmanager schon gemeinsam durchs Leben. Aus den sozialen Medien hält sie ihren Liebsten weitestgehend heraus – doch jetzt dürfen alle von ihrem Glück erfahren. Die Turteltauben sind nämlich bereit für den nächsten Meilenstein ihrer Beziehung: Ally und Will haben sich verlobt!

Das berichtet People. Am Montagabend hielt Will ganz romantisch in New York um die Hand seiner Liebsten an. Die 30-Jährige hat natürlich Ja gesagt. Das bestätigte sie auch bereits via Instagram. "Ich habe es das ganze Jahr über geplant und New York war schon immer unsere Stadt – dort haben wir uns verliebt", schwärmt Will gegenüber dem Magazin. Für den Heiratsantrag scheute er keine Kosten und Mühen: Die Musikerin trägt nun einen maßgeschneiderten Diamantring aus der Türkei, über den sie sich riesig freut: "Oh mein Gott, er ist wunderschön. Ich bin überwältigt", sagt sie und fügt hinzu: "Er passt wie angegossen und er steht mir so gut. Mir fehlen einfach die Worte. Ich stehe immer noch unter Schock!"

Obwohl Ally und Will schon knapp ein Jahrzehnt ein Paar sind, erinnert sich die "Work from Home"-Interpretin noch an ihre erste Begegnung. "Ich wusste in dem Moment, in dem ich ihn sah, dass ich mich in ihn verliebt hatte", erinnert sich die Musikerin. Wenig später merkte Ally, wie gut sie und Will zusammenpassen: "Nach etwa einem Jahr wusste ich, dass er der Richtige für mich ist."

