Feiert Fifth Harmony bald ein Comeback? Im März 2018 gab die Girlgroup bekannt, eine Pause einlegen zu wollen. Zurzeit nimmt Sängerin Ally Brooke (26), die Mitglied der erfolgreichen Band ist, an der amerikanischen Tanzshow Dancing with the Stars teil. Dabei supporten auch ihre Fifth-Harmony-Kolleginnen die 26-Jährige fleißig! Trotz der Auszeit haben die Bandmitglieder offenbar ein gutes Verhältnis zueinander. Können die Fans also mit einer baldigen Reunion rechnen?

Nach der vergangenen "Dancing with the Stars"-Show offenbarte Ally jetzt in einem Interview: "Wer weiß, alles ist möglich. Ich weiß, dass jeder momentan vollkommen in seiner eigenen Welt und mit vielen verschiedenen Dinge beschäftigt ist, aber ich denke, dass es eine Möglichkeit wäre, und ich denke, das wäre wirklich cool." Ihr Tanzpartner Sasha Farber würde sich jedenfalls riesig über ein Comeback der Frauen freuen: "Das ist so, als würde NSYNC wieder zusammenkommen und eine Show machen."

Nachdem Camila Cabello (22) Ende 2017 die Band verlassen hatte, beschlossen die Übrigen – Ally, Lauren Jauregui (23), Normani Kordei Hamilton und Dinah Jane – die Girlgroup-Aktivitäten für eine unbestimmte Zeit pausieren zu lassen. Jede von ihnen hatte sich eigene Ziele gesetzt, die sie erst einmal erreichen wollte.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Ally Brooke bei den iHeartRadio Music Awards 2017

Matthew Eisman/Getty Images for Beatycon Ally Brooke auf der Beautycon 2018 in New York City

Getty Images Camila Cabello im Oktober 2019

