Ist es wirklich nur eine Entscheidung auf Zeit? Mit dem Ausstieg von Camila Cabello (21) mussten die Fans der amerikanischen Girlband Fifth Harmony eine echte Schocknachricht verdauen. Nur wenige Monate später kommt es für die Harmonizers nun aber noch dicker: Auch die restlichen Mädels kehren der Band, die 2012 durch die zweite Staffel der Castingshow X Factor bekannt wurde, vorerst den Rücken: Sie legen eine Pause ein!

Das verkündeten Ally Brooke (24), Normani Kordei (21), Lauren Jauregui (21) und Dinah Jane Hansen (20) jetzt auf ihrem offiziellen Twitter-Account. "Nach sechs Jahren, in denen wir non-stop alles gegeben haben, haben wir nun gemerkt, dass wir uns eine Auszeit von Fifth Harmony nehmen müssen, um uns und euch gegebenüber authentisch zu bleiben und unsere Solokarrieren verfolgen zu können." Ein Comeback sei auf jeden Fall geplant – wann stehe aber noch in den Sternen. Ziel der Girls sei es, sich selbst wiederzufinden und Erfahrungen zu sammeln, von der die Band irgendwann profitieren könne.

Die überraschenden News sorgen aber nicht nur bei den Fans der Powerladys für lange Gesichter: Auch ihr Musikerkollege Sam Smith (25) zeigt sich via Social Media von dem Entschluss der "Worth It"-Interpreten geschockt. Der 25-Jährige hatte seine Idole erst kürzlich bei James Cordens (39) Carpool Karaoke kennengelernt – für ihn sei es ein Traum gewesen, die Mädels endlich persönlich zu treffen.

Brett D. Cove / Splash News Camila Cabello bei den BRIT Awards 2018

Instagram / normanikordei Normani Kordei (zweite von links) mit restlichen "Fifth Harmony"-Mitgliedern

Getty Images / Tristan Fewings Sam Smith bei den Attitude Awards 2017

