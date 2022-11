Comeback von Fifth Harmony? Ally Brooke reagiert auf Gerücht

Gibt es etwa ein Comeback der Girlband Fifth Harmony? 2012 erlangte die Musik-Gruppe durch die Show X Factor internationale Bekanntheit. Nach dem Ausstieg von Sängerin Camila Cabello (25) beschlossen die restlichen Mitglieder Ally Brooke (29), Normani Kordei, Dinah Jane Hansen und Lauren Jauregui (26) eine Band-Pause einzulegen. Seitdem sind alle fünf Sängerinnen mit ihren Solo-Karrieren beschäftigt. Die Gerüchte eines Comebacks kursieren schon seit einiger Zeit. Nun meldete sich Ex-Mitglied Ally dazu.

Ally äußerte sich auf TikTok zu den Fragen der Fans nach einem Comeback. Sie teilte ein kurzes Video auf der App, in dem die Frage "Wann wird es eine Reunion von Fifth Harmony geben?" auf dem Bildschirm zu sehen war. Die "Thats My Girl"-Interpretin nahm ihre Brille ab und schaute in die Kamera, während im Hintergrund ein Song lief, der ihre Antwort andeutete. "Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten" lautete der Text des Songs. Obwohl Ally keine Bildunterschrift beifügte, reagierte sie im Kommentar-Bereich auf die Reaktionen ihrer Fans. "Spiel nicht mit meinem Herzen", bat ein Follower sie, worauf sie nur mit einem "Sorry" antwortete.

Trotz der eingelegten Pause feierte die Band dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Ex-Mitglied Camila postete erst im vorherigen Juli dazu rührende Worte. Sie veröffentlichte auch einen rückblickenden Schnappschuss, auf dem die Band am Anfang ihrer Karriere zu sehen war.

Getty Images Ally Brooke, Sängerin

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2015

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2012

