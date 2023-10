Ally Brooke klärt auf: Gibt es eine "Fifth Harmony"-Reunion?

Kommen sie zurück? Mit Hits wie "Work from Home" oder "Worth It" eroberten Camila Cabello (26), Normani Kordei, Ally Brooke (30), Lauren Jauregui (27) und Dinah Jane als die Band Fifth Harmony gemeinsam die Charts. Nach dem Ausstieg von Camila im Jahr 2016 hatten die anderen Kolleginnen noch knapp zwei Jahre zu viert weitergemacht, bevor auch sie das vorübergehende Aus verkündeten. Dies ist mittlerweile fünf Jahre her. Doch kürzlich sprach Ally endlich über eine mögliche Reunion der Band!

Im Interview mit E!News wurde die Sängerin auf ein mögliches Comeback angesprochen. "Hundert Prozent. Wir arbeiten vielleicht an etwas", ließ diese daraufhin die Bombe platzen. Auf die Nachfrage der Moderation, ob die Reunion vielleicht früher kommen könnte, als man denkt, antwortete Ally nur mit einem Nicken und einem knappen "Ja!". Fans waren nach diesen News im Netz außer sich vor Freude und hofften auf neue Musik.

Leider hielt die Vorfreude nur kurze Zeit an. Ally stellte auf X klar, was sie genau mit ihrer Aussage im Interview meinte: "Reunion hat viele Bedeutungen und obwohl es im Moment keine offizielle Band-Reunion gibt, werden einige wunderbare Freundschaften und Beziehungen langsam auf eine heilende und stärkende Art und Weise wieder vereint", erklärte sie.

Getty Images Fifth Harmony im August 2013

Getty Images Ally Brooke, Sängerin

Getty Images Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui und Dinah Jane von Fifth Harmony

