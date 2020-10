Ally Brooke (27) geht jetzt ganz offen damit um, dass sie noch nie Sex hatte! Bekannt wurde die Sängerin mit ihrer Band Fifth Harmony. Im Mai 2018 spielte die Girlband jedoch ihr vorerst letztes Konzert und ging in eine Pause auf unbestimmte Zeit. Zwar mangelt es der 27-Jährigen ganz sicher nicht an Verehrern – in die Kiste will sie mit denen allerdings nicht steigen: Ally will mit ihrem ersten Mal bis zur Hochzeitsnacht warten!

In ihrem Buch "Finding Your Harmony", das in den USA am 13. Oktober erscheinen soll, schreibt sie erstmals ausführlich darüber, dass sie mit Mitte 20 noch Jungfrau ist – auf eigenen Wunsch. Im Podcast Hollywood Raw mit Dax Holt und Adam Glyn gab sie dazu nun noch weitere Details preis: "Ich will mich für die Ehe aufsparen. Das liegt mir sehr am Herzen und ich halte mich bis heute daran." Sie überlasse es zudem ihren Fans, sich über ihre Lebensentscheidung ein eigenes Urteil zu bilden und behauptet nicht etwa, dass das der richtige Weg für alle Frauen sei.

Und wie geht Ally damit um, wenn sie ein Rendezvous hat? "Ich erzähle das meinen Dates und sie können das entweder respektieren oder eben nicht. Bisher haben es alle respektiert, was ich wirklich toll finde", erinnerte sie sich im Gespräch weiter. Zumindest sei es wichtig, frühzeitig darüber zu sprechen – dann hätten die meisten Verständnis dafür. Aber nicht alle Menschen reagieren nur mit Wohlwollen auf ihre sexuelle Unerfahrenheit: "Es gab auch schon Momente, in denen sich Leute über mich lustig gemacht haben oder sich fragen, was das soll. Ich lasse das nicht zu nah an mich heran, denn ich weiß, was das für mich bedeutet", stellte die gläubige Christin schließlich klar.

Instagram / allybrooke Ally Brooke im April 2020

Getty Images Ally Brooke, Sängerin

Getty Images Ally Brooke im September 2019

