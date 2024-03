Fifth-Harmony-Reunion? Das sagen Ally, Dinah und Lauren

Gemeinsam hatten die fünf Sängerinnen im Jahr 2012 die US-amerikanische Castingshow X Factor gewonnen. Einige Jahre lang hatten Camila Cabello (27) und Co. daraufhin als Fifth Harmony gemeinsam auf der Bühne gestanden. Im Jahr 2018 folgte jedoch die endgültige Auflösung der Girl-Band. Könnte es jetzt zu einem Comeback kommen? Bei einem Musik-Event feiern die ehemaligen Bandmitglieder Ally Brooke (30), Dinah Jane und Lauren Jauregui (27) immerhin ein kleines Wiedersehen. Im Interview mit ET scheinen Ally und Dinah einer musikalischen Reunion nicht abgeneigt zu sein. Auf die Frage angesprochen entgegnen sie geheimnisvoll: "Wir werden sehen. Wir werden definitiv sehen, was passiert!"

Lauren hingegen zeigt sich anfangs eher etwas pessimistischer. "Ich konzentriere mich im Moment wirklich auf meine eigene Musik. Ich stehe kurz davor, dieses Jahr ein Album herauszubringen und ich habe auch gerade ein paar Songs veröffentlicht. Ihre eigene Karriere stehe bei der 27-Jährigen momentan an der ersten Stelle. Trotzdem schließt auch Lauren ein Comeback nicht komplett aus. "Ich liebe die Mädels! Bei allem, was für uns gemeinsam Sinn machen würde, wäre ich dabei", betont sie.

Obwohl ein Girl-Band-Comeback noch nicht sicher scheint, freuen sich die Freundinnen darüber, Zeit gemeinsam zu verbringen. "Es ist unglaublich schön, dass wir bei diesem tollen Event zusammen sind", freut sich Ally. Auch Dinah stimmt ihr zu: "Ich denke, ich kann für uns beide sprechen. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein!" Die kleine Reunion sei ein besonders gutes Timing, fügt Ally noch hinzu. "'Fifth Harmony' ist gerade wieder in den Charts", betont die Sängerin begeistert.

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Dinah Jane, Ally Brooke, Normani Kordei und Lauren Jauregui von Fifth Harmony

