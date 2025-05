Fifth-Harmony-Star Ally Brooke hat ihren Will geheiratet

Ally Brooke (31) hat sich getraut. Die Sängerin, die durch die Band Fifth Harmony weltberühmt wurde, hat Will Bracey in einer intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort gegeben. Wie das Paar gegenüber People berichtet, fand die Trauung schon am 3. Mai statt. Allerdings heirateten die beiden still und heimlich, ohne ihren Liebsten Bescheid zu sagen. "Wir hätten beide gerne unsere Familie und einige Freunde dabei gehabt, aber ich werde für immer dankbar und froh sein, dass wir es so gemacht haben, denn es hätte nicht intimer und unglaublicher sein können", erklärt die "Low Key"-Interpretin.

Die Hochzeit fand bei Sonnenuntergang im Hotel Bel-Air statt und wurde nur von Pastor Judah Smith und einer Violinistin begleitet. Fotos, die dem amerikanischen Magazin vorliegen, zeigen die intime Atmosphäre der Trauung. Ally war dabei in ein schulterfreies, weißes Kleid gehüllt. Ihr Mann präsentierte sich in einem schicken schwarzen Anzug und kombinierte dazu eine Fliege. Seit der Hochzeit schweben die zwei auf Wolke sieben. Die Musikerin schwärmt im Interview: "Ich liebe es, eine Ehefrau zu sein, und ich liebe meinen Mann so sehr."

Die Beziehung des frisch verheirateten Paares hätte es ohne Fifth Harmony nie gegeben. Will arbeitete eine Zeit lang als Tour-Manager der Girlband. Ally steht zwar nicht mit allen ihren ehemaligen Kolleginnen in Kontakt, doch sie blickt mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück. "Sie sind der Grund, warum ich heute meinen Ehemann habe", verrät sie der Zeitschrift. Mit Lauren Jauregui (28) und Dinah Jane pflegt Ally sogar heute noch ein freundschaftliches Verhältnis. In der vergangenen Woche besuchten die Sängerinnen gemeinsam ein Basketballspiel.

Getty Images Ally Brooke im Januar 2020

Jason Merritt / Staff Fifth Harmony während der "People's Choice Awards" 2015

