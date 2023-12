Kendall Jenners Freunde sind von Trennung nicht überrascht

Was sagen ihre Freunde zum Liebes-Aus? Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) wurden in den vergangenen Monaten immer wieder beim Turteln erwischt. Gemeinsam drehten sie sogar eine Fashion-Kampagne. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung allerdings nie. Kürzlich behauptete ein Insider, dass der Musiker und die TV-Persönlichkeit sich getrennt haben. Doch das Ende ihrer Romanze kommt für Kendalls Freunde anscheinend nicht ganz unerwartet!

"Ihre Freunde sind nicht überrascht davon, dass Kendall und Bad Bunny Schluss gemacht haben", plaudert ein Insider nun gegenüber Us Weekly aus. Ihr näheres Umfeld habe sowieso nicht geglaubt, dass die Beziehung für die Ewigkeit bestimmt sei. "Natürlich wollen sie das Beste für ihre Freundin, aber sie hatten wirklich nicht das Gefühl, dass Kendall so gut zu Bad Bunny passt." Ein Liebescomeback schließen ihre Freunde aber wohl auch nicht aus. "Kendall hatte in der Vergangenheit ein paar On-off-Beziehungen, also wären sie nicht völlig überrascht, wenn sie irgendwann wieder mit ihm zusammenkäme", verrät die Quelle weiter.

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Informant gegenüber The Messenger von der Trennung des Sängers und der Unternehmerin. Ihm zufolge haben sie bereits vor einigen Wochen einen Schlussstrich gezogen. Dabei sollen sie jedoch im Guten auseinandergegangen sein. "Es gibt kein böses Blut. Sie sind sogar noch in Kontakt. Ihre Beziehung war aufgrund ihrer vollen Terminkalender schwierig."

Getty Images Kendall Jenner, Bad Bunny und Freunde bei einem Basketballspiel

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

