Insider verrät: Kendall Jenner und Bad Bunny sind getrennt

Ist zwischen den beiden alles und vorbei? Seit über einem halben Jahr bandelten Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) miteinander an – ihre Beziehung hielten sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch sah man das Model und den Sänger hin und wieder zusammen auf Events. Doch in den vergangenen Wochen wurden die beiden immer seltener gemeinsam gesehen, sodass Fans eine Trennung vermuteten – und tatsächlich: Kendall und Bad Bunny sollen sich getrennt haben!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber The Messenger: Angeblich haben sich die 28-Jährige und der Musiker schon vor einigen Wochen getrennt. Der Grund dafür sollen die vollen Terminkalender der beiden gewesen sein. Im Bösen sollen sie aber nicht auseinander gegangen sein, wie die Quelle ebenfalls betont: "Es gibt kein böses Blut. Sie sind sogar noch in Kontakt. Ihre Beziehung war aufgrund ihrer vollen Terminkalender schwierig."

Dass es Kendall trotz der angeblichen Trennung gut geht, zeigen die Bilder, die Page Six vorliegen: Am Wochenende reiste die kleine Schwester von Kim Kardashian (43) nach Aspen, um dort gemeinsame Zeit mit ihren Freunden Lauren Perez und David Waltzer zu verbringen. So spazierte die Clique unter anderem gut gelaunt durch die weihnachtlich geschmückten Straßen – von Herzschmerz fehlte bei Kendall jede Spur.

Getty Images Bad Bunny, Rapper

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

