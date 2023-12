NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar meldet sich nach Hüftbruch!

Wie geht es Kareem Abdul-Jabbar (76)? Der Sportler hatte einst zu den erfolgreichsten Basketballspielern der Welt gehört. Vor wenigen Tagen machte der NBA-Star aber mit eher unschönen Nachrichten Schlagzeilen: Auf einem Konzert stürzte er und brach sich die Hüfte. Aus diesem Grund wurde er für eine Operation in eine Klinik eingeliefert. Nun meldet sich Kareem erstmals nach dem Vorfall wieder bei seinen Fans!

"Ich war auf dem letzten Konzert der The Manhattan Transfers in der Disney Hall. Ich sollte da einen Brief von Kamala Harris (59) vorlesen und ein bisschen eigenes Lob für eine Gruppe, die ich liebe und bewundere, beisteuern. Aber kurz bevor ich damit beginnen wollte, bin ich gestürzt und wurde mit einer gebrochenen Hüfte in ein Krankenhaus eingeliefert", berichtet der 76-Jährige auf Substack. Kareem räumt dabei ein, dass er gerne erzählen würde, dass er sich die Verletzung beim Retten eines Kindes zugezogen hätte, doch er sei ganz einfach gestolpert. "Wenigstens hat es mein Sturz in die Schlagzeilen geschafft, sodass ich eure Show noch unvergesslicher gemacht habe", sieht der New Yorker das Positive an der Sache.

Nachdem er seine Karriere als aktiver Sportler 1989 beendet hatte, versuchte Kareem auch in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Neben seiner Arbeit als Assistenztrainer der LA Lakers veröffentlichte er zudem Bücher, setzt sich gegen soziale Ungerechtigkeit ein und versuchte sich sogar als Schauspieler mit einigen Gastauftritten unter anderem in Full House und The Big Bang Theory.

Getty Images Kareem Abdul-Jabbar im Dezember 2023

Getty Images Kareem Abdul-Jabbar im April 2023

Getty Images Kareem Abdul-Jabbar 1988

