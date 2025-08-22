Süß: Diesen "Riverdale"-Star machte KJ Apa zum Taufpaten

KJ Apa (28) hat eine besondere Verbindung zu seinem Riverdale-Co-Star Charles Melton (34), die weit über die gemeinsame Arbeit an der Serie hinausgeht. Der Schauspieler hat enthüllt, dass Charles nicht nur während der Geburt seines Sohnes Sasha im Kreißsaal anwesend war, sondern auch dessen Taufpate geworden ist. Sasha, den KJ mit seiner Ex-Partnerin Clara Berry im September 2021 begrüßte, hat seitdem eine enge Bindung zu Charles, verriet der Schauspieler gegenüber People. KJ erklärte im Gespräch mit dem Magazin, wie sehr sich die engen Freundschaften innerhalb der "Riverdale"-Crew bis heute halten.

Der Schauspieler sprach darüber hinaus über die schwierige Zeit, die auf das Ende von "Riverdale" im Jahr 2023 folgte. Die Serie, in der er sieben Staffeln lang die Hauptfigur Archie Andrews spielte, hinterließ nicht nur eine berufliche Lücke, sondern führte ihn auch in eine persönliche Krise. Zeitgleich erlebte er große Veränderungen in seinem Privatleben: das Ende seiner Beziehung zu Clara, die Herausforderungen der frühen Vaterschaft und das Finden einer neuen Selbstdefinition. Trotz der Schwierigkeiten zeigt er sich dankbar: "Ich wollte dieses Leben, und dazu gehören eben alle Höhen und Tiefen."

Charles spielt für KJ nicht nur eine entscheidende Rolle als Taufpate von Sasha, sondern ist auch ein enger Vertrauter. Für KJ selbst war die Geburt seines Sohnes ein Wendepunkt, der ihn nicht nur nüchtern machte, sondern auch seine Lebensprioritäten radikal veränderte. Er äußerte gegenüber Andy Cohen, was für starke Gefühle Vatersein in ihm auslöst. Dabei wird deutlich, wie sehr er Sasha über alles stellt und sich selbst hintenan stellt, um ein fürsorglicher Vater zu sein. Diese unbändige Liebe und Hingabe prägt das Leben von KJ seitdem nachhaltig.

KJ Apa, März 2024

Charles Melton und KJ Apa, Mai 2021

KJ Apa mit seinem Sohn, April 2025