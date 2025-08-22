"Kleiner Widder": Dann kommt Ana Johnsons zweites Baby

Ana (32) und Tim Johnson fiebern der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen. Doch das Influencerpaar muss sich noch einige Monate gedulden. Auf Instagram verrät die Schwangere jetzt: "Im April 2026 halten wir einfach unser zweites Wunder im Arm. Wahrscheinlich ein kleiner Widder." Dies erfuhr die Beauty während ihres zweiten Ultraschalls. "Unser kleines Pünktchen ist knapp zwei Zentimeter groß und hat sogar schon kleine Ärmchen. Das ist so verrückt. Es wurde heute in meinem Mutterpass eingetragen und irgendwie wurde alles nochmal etwas realer", lässt sie ihre Fans wissen.

Die Schwangerschaftsreise teilt Ana wie gewohnt offen mit ihren Followern und lässt dabei keine wichtigen Updates aus. Ihre Community begleitet jeden Schritt und freut sich auf ihr neues Familienglück. Wie auch bei ihrem erstgeborenen Sohn Maui nutzte das Paar eine Kinderwunschbehandlung. Dieses Mal ging der Prozess allerdings sehr viel schneller. Im Netz berichtete die Blondine: "Ich glaube fest daran, dass es [...] direkt geklappt hat, weil wir endlich die richtige Behandlungsmethode und Kinderwunschklinik gefunden haben."

Parallel zu Anas Schwangerschaft stecken die Unternehmer gerade noch in einem weiteren Projekt. Ihr Haus wird zurzeit nach ihren Wünschen umgebaut. Übergangsweise wohnen Tim und seine Liebste daher gerade in einer Wohnung. Wie seltsam sich das anfühlt, berichtete Ana ihren Fans kürzlich auf Social Media: "Aktuell fühlt es sich hier eher an wie in einer Ferienwohnung oder Ähnliches. Noch total ungewohnt, aber das wird sich bestimmt schnell geben." Sohnemann Maui habe zum Glück keine Anpassungsprobleme gehabt.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui