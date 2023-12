Sie sind das erste Perfect Match bei "Are You The One?"

Die Truppe hat Grund zur Freude! Vor einigen Wochen ging die Kuppelshow Are You The One? mit einer brandneuen Staffel an den Start. Bereits zu Beginn schien es, als würden sich einige Kandidaten ziemlich zurückhalten – Moderatorin Sophia Thomalla (34) kritisierte die Verschlossenheit einiger Jungs. Trotz des reservierten Verhaltens mancher Männer gegenüber den Ladys hat ein Single-Mann schon sein Glück gefunden: Wilson und Shelly sind das erste Perfect Match der Staffel!

Der Tätowierer und die Friseurmeisterin durften nach ihrem Date in die Matchbox. Seit Tag eins waren die beiden felsenfest davon überzeugt, dass sie entsprechend der Expertenmeinung das perfekte Paar sind. "Das ist richtig geisteskrank, ich freue mich sehr", verriet Shelly anschließend im Einzelinterview. Wilson reagierte ebenso erleichtert: "Es hat Spaß gemacht und man hat sein Ziel erreicht. Mein Part für die Gruppe ist, sag' ich mal, erledigt, jetzt müssen die anderen nachziehen."

Für Wilson war die Rostockerin von Beginn an die Nummer eins. "Shelly ist vom Optischen her das, was ich angegeben habe und vom Charakter her auch. Dazu ist sie selbstständig wie ich und viele Dinge passen einfach", hatte der Hamburger Promiflash verraten.

Anzeige

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de