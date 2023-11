Sophia Thomalla schießt hart gegen "Are You The One"-Boys

Die Jungs haben bei Sophia Thomalla (34) keinen guten Stand. Die Moderatorin führt aktuell durch die fünfte Staffel Are You The One?. Wie immer geht sie ihren Job mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und einer sehr spitzen Zunge an. Und dabei wird niemand verschont. Gleich in der zweiten Folge bekommen vor allem die Jungs ihr Fett weg: Sophia ärgert sich gewaltig über das Verhalten der Boys.

In einem der altbekannten "Are You The One?"-Spiele müssen die Jungs sich von den Mädels mit verbundenen Augen küssen lassen und Punkte vergeben. Einige der männlichen Kandidaten scheinen das aber gar nicht so toll zu finden und drehen sogar die Köpfe zur Seite, um nicht auf den Mund geküsst zu werden. Für Sophia unverständlich! "Gut, wenn man als Kerl natürlich sofort den Kopf wegzieht, hat man natürlich als Frau auch wenig Chancen. [...] Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unattraktiv ich das finde, wenn man bei einer Datingshow bei so einer Challenge als Mann den Kopf wegzieht", schimpft die 34-Jährige.

Einer der Übeltäter ist Kandidat Wilson. Eine Begründung für sein zurückweisendes Verhalten hat er aber: "Ich habe meinen Kopf weggedreht... Ich will ja nicht jede küssen." Die Mädels nehmen das aber mitunter persönlich. "Was ist mit Kopf wegdrehen? Dann geht doch zu Love Island", meint unter anderem Maja genervt.

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

RTL / Frank Beer Maja, "Are You The One?"-Kandidatin

