Startdatum offiziell: Dann beginnt das Dschungelcamp 2024!

Bald heißt es wieder "Ich bin ein Star– Holt mich hier raus!" Die 17. Staffel des Dschungelcamps steht in den Startlöchern. Im Januar 2024 geht es wieder los. Bisher sind bereits zwei Promis bestätigt: Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46) werden sich in Australien der tierischen Challenge stellen. Auch über weitere mögliche Kandidaten und den Erscheinungstag der ersten Folge wurde im Vorfeld bereits heiß diskutiert: Nun steht das Startdatum fest!

RTL verkündet nun auf Instagram, ab wann die Kultshow wieder über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern wird: "Dieses Dschungelcamp wird der Brüller. Ab Freitag, den 19. Januar 2024, wird es wieder zum Schreien gut bei RTL, denn 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' meldet sich live zurück. Seid ihr bereit?" Dazu postet der Sender ein Foto der beiden Moderatoren Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55).

Neben Heinz und Cora sollen bereits weitere Kandidaten gesetzt sein: Wie Bild erfahren haben will, sollen auch die einstiege Germany's Next Topmodel-Kandidatin Anya Elsner und der GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) bald in den Flieger nach Australien steigen.

Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Felix von Jascheroff, Sänger

