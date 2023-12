Süßes Urlaubsfoto zu zweit: Ist Mrs. Bella wieder vergeben?

Liebesglück bei Mrs. Bella (31)? Ihre Trennung von YouTube-Star Inscope21 (29) ist mittlerweile fast fünf Jahre her und seitdem hält die Influencerin sich eher bedeckt, was ihr Liebesleben betrifft. Im vergangenen Jahr machte sie lediglich eine Andeutung, erneut eine Trennung durchlebt zu haben. Derzeit gönnt die YouTuberin sich eine luxuriöse Auszeit in Dubai. Doch dabei scheint sie nicht alleine zu sein: Hat Bella etwa einen neuen Freund?

Bella postet jetzt einen Schnappschuss von sich selbst und einem unbekannten Mann in ihrer Instagram-Story. Die beiden sitzen aneinander gekuschelt auf einem Daybed am Infinitypool und blicken auf die imposante Skyline von Dubai. Während die Influencerin in die Kamera lächelt, ist von ihrer geheimnisvollen Reisebegleitung nur der Rücken zu sehen.

Über das Dating-Leben der Influencerin wurde zuletzt viel spekuliert. Im vergangenen Sommer kamen Gerüchte auf, Bella würde gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht (34) in Spanien urlauben. Auch Reality-TV-Sternchen Marc-Robin Wenz scheint Interesse an der Beauty zu haben: Er verkündete, Bella sei seine Traumfrau.

