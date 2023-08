Fans rätseln: Ist Mrs. Bella mit Felix Lobrecht im Urlaub?

Geht da was? Über das Liebesleben von Felix Lobrecht (34) ist kaum etwas bekannt. Der Comedian schafft es tatsächlich, diesen Teil seines Lebens unter Verschluss zu halten. Auch die Influencerin Mrs. Bella (30) hält nicht viel davon, ihre Beziehungen der ganzen Welt zu präsentieren. Hin und wieder konnten die Fans jedoch erahnen, wen sie datet. Auch jetzt sammeln ihre Follower wieder fleißig Hinweise und sind der Meinung: Bella und Felix machen gerade zusammen Urlaub!

Unter ihrem Instagram-Posting von ihrem Mallorca-Urlaub häufen sich diesbezüglich die Kommentare. "Also beide sind in einem Stadthotel gegenüber eines gelben Hauses mit grünen Sonnenblenden", meint ein User – ein anderer betont: "Ja und in einer Story von Bella hört man ihn ganz am Anfang." Bella teilte zudem ein Bild mit einem Mann, den man jedoch nicht erkennen kann. Ob es sich dabei wirklich um Felix handelt?

Einige Follower bezweifeln dies. Denn die Betten, die sie in ihren Storys gezeigt hatten, sollen nicht dieselben gewesen sein. Jedoch erzählte Bella im Netz selbst, dass sie das Zimmer gewechselt haben. Was meint ihr: Sind Bella und Felix gemeinsam im Urlaub? Stimmt unten ab!

