Paar-Outing: Mrs. Bella ist wieder mit ihrem Ex zusammen!

Nach Gerüchten um ihren Beziehungsstatus macht sie es jetzt offiziell: Mrs. Bella (31) ist glücklich vergeben! Das bestätigt die Influencerin in einem neuen Instagram-Beitrag. Dazu postet sie eine Reihe an Bildern, auf denen sie mit ihrem Freund zu sehen ist – inklusive Knutschfoto – und schreibt: "Wir haben es immer gewusst. Alle haben es immer gewusst. 2011 – Unendlichkeit. Happy Einjähriges (wieder lol)". Bella ist also schon seit einem Jahr wieder in festen Händen. Aber huch! Handelt es sich bei ihrem neuen Freund etwa um eine alte Flamme?

Allem Anschein nach schon! Auch ihre Fans vermuten es in den Kommentaren: "Ist das dieser Paul von damals? Ich erinnere mich noch ganz vage an so ein YouTube-Video, wo du ihn mal beiläufig erwähnt hast", schreibt beispielsweise ein Follower unter den Post. Und Dagi Bee (29) scheint es ebenfalls zu bestätigen. Die kommentiert den Beitrag ihrer Freundin nämlich mit den Worten: "Kann nicht mehr. Glücklichen zweiten ersten Jahrestag" und setzt freudige Emojis dahinter.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde spekuliert, dass Bella einen neuen Freund hat. Damals veröffentlichte sie einen Schnappschuss aus ihrem Dubai-Urlaub im Netz – und machte kein Geheimnis draus, eine männliche Begleitung dabei zu haben. In ihrer Story zeigte sie sich eng aneinander gekuschelt mit einem Unbekannten auf einem Daybed am Infinitypool sitzend. Ob es sich dabei um ihren Partner handelte, bestätigte sie nicht. Bis jetzt! Denn genau dieses Bild teilt sie nun erneut – mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung.

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, im Mai 2024

Instagram / mrsbella Mrs. Bella und ihr Freund in Dubai

