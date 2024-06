"Wuchtig"? Mrs. Bella wehrt sich gegen Bodyshaming im Netz

Mrs. Bella (31) macht ihren Hatern eine Ansage. Regelmäßig erhält die Influencerin in den sozialen Medien negative und übergriffige Kommentare bezüglich ihres Körpers – davon hat sie jetzt die Nase voll. "Ich finde es so so krass, wo wir mittlerweile wieder angekommen sind. Ich merke diesen Umschwung [...], wenn ich Kommentare bekomme, dass ich wuchtig bin", erklärt Bella in ihrer Instagram-Story. "Ich bin einfach schockiert", meint die YouTuberin und stellt klar: "Ich habe eine absolut normale Figur."

Sie selbst sei mit sich im Reinen, mache sich jedoch Sorgen um Personen, die weniger selbstbewusst sind oder an einer Essstörung leiden. "Wer bist du, dass du einfach ins Internet gehst und fremden Leuten deine Meinung aufdrückst? Oder was du an mir schöner findest? Ich hab dich gar nicht gefragt", wettert die Beauty drauflos. Bella finde es bedenklich, in welch extreme Richtung sich das Schönheitsideal derzeit bewege. Passend dazu blendet sie eine private Nachricht ein, in der ein Fan ihr mitteilt, dass "zarter wirklich schöner" bei ihr sei.

Abgesehen von den übergriffigen Kommentaren im Netz hat Bella derzeit jeden Grund, zufrieden zu sein: Sie ist wieder glücklich vergeben! Ihr Neuer ist tatsächlich gar nicht so neu – sondern ihr Ex, mit dem sie bereits vor vielen Jahren eine Beziehung geführt hatte. "Wir haben es immer gewusst. Alle haben es immer gewusst. 2011 – Unendlichkeit. Happy Einjähriges (wieder lol)", verkündete sie im Mai auf Instagram und teilte dazu ein paar süße Pärchen-Pics.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Ansage von Bella? Sie hat total recht! Sie sollte sich die Kommentare nicht so zu Herzen nehmen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de