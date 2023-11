Seine Traumfrau: Marc-Robin hat einen Crush auf Mrs. Bella!

Sie hat ihn komplett umgehauen. 2022 hatte Marc-Robin Wenz mit seiner damaligen Freundin Michelle Kaminsky am Format Temptation Island teilgenommen. Die Beziehung der beiden scheiterte am TV-Experiment. Nach einem kleinen Rosenkrieg raufte sich das Ex-Paar zusammen – die Influencerin ist inzwischen wieder in festen Händen. Ihr Verflossener ist Single, doch verrät jetzt: Marc-Robins Traumfrau ist niemand Geringeres als Mrs. Bella (31)!

Ein Instagram-Fan wollte von dem gebürtigen Karlsruher wissen, was er machen würde, wenn die 31-Jährige ihn nach einem Date fragen würde. Er gab daraufhin eine klare Antwort: "Oh mein Gott, das wäre ein Traum." Anschließend erklärte er: "Falls es jemand noch nicht weiß. Die ist mein All Time Crush." Doch allzu große Chancen malt er sich bei Mrs. Bella nicht aus: "Ich weiß aber, dass sie mich kennt und 'Temptation' damals geschaut hat. Also stehen die Chancen eher schlecht."

Der Beziehungsstatus der Influencerin ist ungeklärt. Anfang August wurde gemunkelt, dass Bella mit dem Comedian Felix Lobrecht (34) im Urlaub sein könnte. Unter ihrem Instagram-Post schrieben einige User ihre Beobachtungen auf: "Also beide sind in einem Stadthotel gegenüber eines gelben Hauses mit grünen Sonnenblenden." Jemand anderes meinte sogar, den Berliner in Bellas Story gehört zu haben. Später kam jedoch heraus, dass sie nur zufällig in der gleichen Unterkunft waren.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

