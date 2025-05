YouTuber Inscope21 scherzt über Beziehung mit Mrs. Bella

Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21 (30), sorgt aktuell mit einem humorvollen TikTok-Video für Aufsehen. In dem Clip spielt der Social-Media-Star augenzwinkernd auf die Gerüchte an, die ihn vor einigen Jahren mit seiner YouTuber-Kollegin Mrs. Bella (32) in Verbindung brachten. Er zeigt zunächst einen Ausschnitt eines Interviews von Bella, in dem sie sagt: "Es gab ja auch schon Gerüchte, mit wem ich nicht alles zusammen war oder was hatte. Aber am Ende des Tages stimmen diese Sachen nicht." Anschließend reagiert er ironisch überrascht: "Anderthalb Jahre habe ich das falsch verstanden?"

Die Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Inscope21 und Mrs. Bella kursierten verstärkt in den Jahren 2018 und 2019. Die Internet-Bekanntheiten machten ihre Beziehung jedoch nie offiziell. Nur zur Trennung im März 2023 äußerte sich Mrs. Bella damals auf ihrem YouTube-Kanal. Dort stellte die Beauty-Influencerin klar, dass es zwischen ihnen einfach nicht mehr funktioniert hat. Fremdgehgerüchte dementierte die 32-Jährige jedoch. Warum Nicolas das Thema nun erneut aufgreift, ist unklar.

Neben den Spekulationen um Mrs. Bella beschäftigt die Fans zurzeit ein weiteres Thema aus der Vergangenheit des Streamers: die Vaterschaft von Jennifer Saros (29) Sohn, genannt Keksi. Jahrelang war unklar, ob der Influencer tatsächlich der Vater ist, doch jüngst zeigte er sich reumütig auf Instagram. Ohne Details preiszugeben, bekannte er, in der Vergangenheit nicht immer ein vorbildlicher Vater gewesen zu sein. Diese Aussage hat die Diskussionen über seine Verantwortung als Elternteil erneut entfacht.

Instagram / inscopenico Inscope21, deutscher YouTuber

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

