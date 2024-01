Sexy Hinterteil! Mrs. Bella teilt hotte Pics im Badeanzug

Mrs. Bella (31) zeigt, was sie hat! Die Influencerin hält ihr Privat- und Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. So hatte sie etwa ihre letzte Beziehung erst öffentlich gemacht, als sie schon wieder von ihrem Ex getrennt war. Dafür geizt die YouTuberin nicht mit Fotos aus Urlauben und ihrem Alltag, den sie sowieso mit ihren Followern teilt. Von ihrer letzten Reise teilt sie nun ein paar hotte Schnappschüsse: Bella präsentiert ihr Hinterteil in einem sexy Badeanzug!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 31-Jährige eine Bilderreihe aus ihrem letzten Urlaub in Dubai. Auf den Aufnahmen posiert sie vor einer malerischen Kulisse in einem hautengen schwarzen Badeanzug. Während Bella auf einer Liege entspannt, gewährt sie ihren Followern gleichzeitig freie Sicht auf ihren Po – und der kann sich richtig sehen lassen.

Ob das Fotos aus demselben Urlaub sind, in dem die Influencerin mit einer männlichen Begleitung unterwegs gewesen war? Bella postete kürzlich einen Schnappschuss von sich selbst und einem unbekannten Mann in ihrer Instagram-Story. Die beiden sitzen aneinander gekuschelt auf einem Daybed am Infinitypool und blicken auf die imposante Skyline von Dubai. Während die Netzbekanntheit in die Kamera lächelt, ist von ihrer geheimnisvollen Reisebegleitung nur der Rücken zu sehen.

Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTuberin

Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de