Blitz-Trennung: Verstehen sich Angelina Utzeri und Ex Andi?

Es wird keinen Rosenkrieg geben! Am Dienstag bestätigt Angelina Utzeri, dass sie von ihrem Partner Andreas Schwindt getrennt ist. Nur wenige Monate war die diesjährige Bachelor-Gewinnerin mit dem TV-Darsteller liiert. Nachdem sie schnell in eine gemeinsame Wohnung gezogen waren, merkten sie aber, dass die Harmonie nicht stimmte, so Angelina. Gegenüber Promiflash offenbart sie nun, wie die Stimmung aktuell zwischen dem Ex-Paar ist.

Im Promiflash-Interview verrät Angelina, wie ihr aktuelles Verhältnis zu Andi ist. Dabei betont sie, dass es nicht ein Streit war, der zu der Trennung geführt habe. "Die Trennung ist für uns beide auf jeden Fall sehr schwierig, wir sind aber im Guten auseinander", meint sie. Das klingt immerhin nach einer einvernehmlichen Trennung – eine Schlammschlacht wird es hier wohl nicht geben.

Offenbar kam der Umzug in eine gemeinsame Wohnung zu früh für Angelina und Andi. Nach nur wenigen Wochen verließ sie ihre Wahlheimat Lissabon, um sich mit ihm in ihrer Heimat Albstadt niederzulassen. Auf Instagram zeigte sie sich da noch guter Dinge: "Wir fühlen uns einfach bereit für den Schritt und wollten nicht länger damit warten." In dem Örtchen hatte die Beziehung der beiden auch begonnen, denn im Restaurant ihres Vaters waren sie sich zum ersten Mal begegnet.

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Juni 2023

Instagram / utze_ Angelina Utzeri und ihr Freund Andi

Instagram / utze_ Angelina Utzeri mit ihrem Freund

